02 Haziran 2020, Salı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı! "Sokağa çıkma yasağının kalkması..."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı!
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Giriş Tarihi: 02.06.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını hakkında uyarıda bulundu. Bakan Koca, "Kısıtlamanın kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin" dedi.

, sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının her şeyin normale döndüğü anlamına gelmemesi gerektiğini belirtti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz. Türkçesi: Bir koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır" dedi.

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