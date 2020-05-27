ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sınav yerleri sorgulanmaya başlandı. corona virüsü önlemleri kapsamında ÖSYM 2020 sınav tarihlerinde flaş değişikliğe gitmişti Peki, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ sınav yerleri açıklandı mı?

ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi sınavının yeni tarihini belirledi. ÖSYM tarafından yayınlanan güncellenmiş sınav takviminde, birçok sınavın tarihi değişti. İşte Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci belirleme sınavı ile ilgili son gelişmeler…

MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

MSÜ sınav giriş belgelerinin sınavın yapılacağı tarih olan 14 Haziran'dan yaklaşık 2 hafta önce erişime açılması bekleniyor.

MSÜ SINAVI KAÇ SORU? SÜRE NE KADAR?

Sınava katılacak öğrenciler Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.

MSÜ NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, askeri öğrenci seçme sınavının 14 Haziran 2020 tarihinde yapılacağını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ), ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

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