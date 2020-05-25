25 Mayıs 2020, Pazartesi
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Ramazan Bayramı'nın 2. gününde sokağa çıkma yasağı sebebiyle sokaklar boş kaldı
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında Ramazan Bayramı boyunca 81 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İstanbul'da cadde ve sokaklar boş kaldı.
Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında 23-24-25-26 Mayıs günlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağının 2. gününde İstanbul sokak ve caddelerinde sessizlik hakimdi.
İŞTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA İSTANBUL
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