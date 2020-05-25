25 Mayıs 2020, Pazartesi

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Ramazan Bayramı'nın 2. gününde sokağa çıkma yasağı sebebiyle sokaklar boş kaldı

Ramazan Bayramı'nın 2. gününde sokaklar boş kaldı
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Giriş Tarihi: 25.05.2020

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında boyunca 81 ilde ilan edildi. 'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

salgını önlemleri kapsamında 23-24-25-26 Mayıs günlerinde ilan edildi. Sokağa çıkma yasağının 2. gününde sokak ve caddelerinde sessizlik hakimdi.

İŞTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA İSTANBUL

20 yaş altı ve 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkabilir? haberin devamı

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