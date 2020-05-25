25 Mayıs 2020, Pazartesi

HABERLER

25 Mayıs'ta marketler açık mı? Bayramın 2. günü marketler açık olacak mı? Bim ve A101 açık mı?

25 Mayıs'ta marketler açık mı? Bayramın 2. günü marketler açık olacak mı? Bim ve A101 açık mı?
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 Giriş Tarihi: 25.05.2020

salgınına önlem olarak sokağa çıkma kısıtlamaları getiriliyor. 'nda arefe günü de dahil olmak üzere 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Vatandaşlar ve bakkalların ne zaman açık olduğunu merak ediyor. Peki, bayramın 2. günü marketler açık olacak mı? Bim ve açık mı?

'nın ikinci gününde ve bakkalların açık olup olmadığı merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından açık olan işletmelere dair genelge yayınlanmıştı.

BAYRAMIN 2. GÜNÜNDE MARKET VE BAKKALLAR AÇIK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

a) Market, , manav, kasaplar ve kuruyemişçiler;

a.1- Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21.05.2020 Perşembe ve 22.05.2020 Cuma
günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

a.2- Kısıtlamanın olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

a.3- 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacaktır.

BİM KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

BİM 09.00- 21.00 arası çalışıyor. Ancak bugün ve yarın kapalı olacak.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00-21.00 arası çalışıyor. Ancak bugün ve yarın kapalı olacak.

ŞOK MARKET KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

ŞOK Market 09.00-21.00 arası çalışıyor. Ancak bugün ve yarın kapalı olacak.

Ramazan Bayramı'nın 2. gününde sokaklar boş kaldı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Ramazan Bayramı'nın 2. gününde sokaklar boş kaldı Ramazan Bayramı'nın 2. gününde sokaklar boş kaldı
5 milyon 503 binden fazla kişi corona virüsüne yakalandı! 5 milyon 503 binden fazla kişi corona virüsüne yakalandı!
Corona virüsü hakkında flaş açıklama! Haberdar bile değildik Corona virüsü hakkında flaş açıklama! "Haberdar bile değildik"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör