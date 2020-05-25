Son dakika: 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilir? 65 yaş üstü yaşlılara sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

İlk olarak Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyaya yayılmıştı. Dünyada 4.5 milyondan fazla insan pandemiden etkilenirken, 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ülkemizde de alınan önlemler kapsamında 20 yaş altına ve 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Azalan vaka sayılarıyla birlikte normalleşme planına geçilmiş ve 20 yaş altı gençler ile 65 yaş üstü yaşlılar belirli gün ve saatlerde sokağa çıkabiliyordu. Peki, 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilir? 65 yaş üstü yaşlılara sokağa çıkma yasağı ne zaman sona eriyor? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi: 25.05.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 09:49 ABONE OL