22 Mayıs 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Linderoth'tan flaş sözler! "Galatasaray benim sonum oldu"

Bir dönem Galatasaray forması giyen ancak büyük şansızlık yaşayan Tobias Linderoth, sarı kırmızılı günlerini ve Türkiye macerasını hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 18:30 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 18:38
ABONE OL
  • 1
  • 26
Linderoth'tan flaş sözler! Galatasaray benim sonum oldu

Galatasaray tarihinin, belki de Türk futbol tarihinin en şanssız oyuncularından biri Tobias Linderoth... 2007'de Galatasaray'a gelene kadar Everton ve Kopenhag'da Avrupa'daki en istikrarlı oyunculardan biri olan ve neredeyse her maçta oynayan İsveçli oyuncu, 3 yıllık sözleşmesi boyunca sadece 14 maç oynayabildi ve ardından 31 yaşında futbolu bırakmak zorunda kaldı. Linderoth, Galatasaray macerasını, yaşadıklarını ve Türkiye'yi çok akıcı bir dille anlattı, merak edilenlere yanıt verdi. İşte Tobias Linderoth'un sözleri...

  • 2
  • 26
Linderoth'tan flaş sözler! Galatasaray benim sonum oldu

"İÇİMDE ÖYLE BİR HİS OLUŞTU Kİ..."

İstanbul'a uçuyorum, yanında menajerim Roger Ljung var. Yolculuğun yarısı tamamlanmış gibi. İnince ne olacağını sordum, bana cevap vermedi. Sadece yüzünde hafif haylaz bir gülümseme belirdi. İçimde, daha önce hiç görmediğim, hayalini bile kuramayacağım bir şeyle karşılaşacağım hissi oluştu.

  • 3
  • 26
Linderoth'tan flaş sözler! Galatasaray benim sonum oldu

"ÖPTÜLER, HAVAYA ATTILAR"

Havaalanında büyük kalabalığı gördüm, arkamı döndüm, ünlü biri mi var diye baktım. Ancak sonra şunu duydum: "Linderoooth, Linderooooth..." Sonrası kaos. Bana doğru gelip, öptüler, havalara attılar. Çok rahat bir durumda değildim.

  • 4
  • 26
Linderoth'tan flaş sözler! Galatasaray benim sonum oldu

"BÖYLESİNİ İLK KEZ GÖRDÜM"

Şok olmuştum. Hem böyle harika karşılandığım için, hem de bu kadar fiziksel bir durum oluştuğu için. Bıyıklı amcalar vardı ve bana doğru gelip öpüyorlardı. Ailendeki en yakın insana bile böyle sevgi göstermeyebilirsin. Alışık olduğum bir şey değildi, çok özeldi. Dünya Kupası'nda oynadım, Premier Lig'de oynadım ama böylesini ilk kez gördüm.

  • 5
  • 26
Linderoth'tan flaş sözler! Galatasaray benim sonum oldu

"REDDEDİLEMEYECEK BİR TEKLİFLE GELDİLER"

2006 Dünya Kupası'ndan sonra, Galatasaray'ın benimle ilgilendiğini duydum. Menajerim Roger Ljung orada oynamıştı, yani ne olacağını biliyordu. O yaz Kopenhag ile anlaşılamadı ancak 2007'de reddedilemeyecek ciddi bir teklifle geldiler.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör