14 Mayıs 2020, Perşembe

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Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün?
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Giriş Tarihi: 14.05.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında hafta sonları ve özel günlerde sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi. Vatandaşlar 'nda da olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Başkan geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde ilan edileceğini açıklamıştı. Vatandaşlar 'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. Ancak henüz resmi bir gelişme yaşanmadı.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı konusunda resmi bir gelişme yaşanmazken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu hakkında, "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı hükümet kararı. Salgının seyri etkili olacak. Önümzüdeki hafta gündeme gelmiş olur ve Cumhurbaşkanımız gerekli açıkmayı yapmış olur. 'nun gündemine gelmedi. Önümüzdeki hafta salgının seyrine göre karar verilecek" ifadelerini kullandı.

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