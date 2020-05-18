18 Mayıs 2020, Pazartesi

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SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 Giriş Tarihi: 18.05.2020

Son dakika haberine göre, , sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 18 Mayıs tarihinde yapılan 25 bin 141 corona virüsü testinden 1.158'i pozitif çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti, 1.615 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, Twitter hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 18 Mayıs tarihinde yapılan 25 bin 141 corona virüsü testinden 1.114'ü pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti, 1.615 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 1 milyon 650 bin 135, toplam vaka sayısı 150 bin 593, toplam vefat sayısı 4 bin 171, toplam yoğun bakım hasta sayısı 903, toplam entübe hasta sayısı 463, toplam iyileşen hasta sayısı ise 111 bin 577 olarak yer aldı.

"VAKA SAYISI ÖNGÖRÜLEBİLİR DÜZEYDE SEYREDİYOR"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım." ifadelerini kullandı.

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