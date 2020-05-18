Başkan Erdoğan: 19 Mayıs'ta tüm statlarda İstiklal Marşı okunacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 19.19'da tüm stadyumların ışıklandırılacağını ve seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı çalınacağını söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 19.19'da tüm stadyumların ışıklandırılacağını ve seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı çalınacağını söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı 'Ulusa Sesleniş' konuşmasında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın tüm Türkiye'deki stadyumlarda coşkuyla kutlanacağını açıkladı.

Başkan Erdoğan, "19 Mayıs saat 19.19'da ülkemizde tüm stadyumlar ışıklandırılarak seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı yayını yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Hatırlanacağı üzere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da statlarda çalınan İstiklal Marşı eşliğinde coşkuyla kutlanmıştı.

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