18 Mayıs 2020, Pazartesi

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Son dakika! 23-24-25-26 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı!

23-24-25-26 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 Giriş Tarihi: 18.05.2020

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında hafta sonları ilan edildi. Vatandaşlar ’nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı hakkında araştırma yaparken, Başkan ’dan açıklama geldi. Peki, Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?

Başkan , bugün kabinesiyle bir araya geldi. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunana Başkan Erdoğan sokağa çıkma yasakları hakkında da konuştu.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? KAÇ GÜN?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 23-24-25-26 Mayıs'ta 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olacak.. " ifadelerini kullandı.

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