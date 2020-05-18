Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Başkan Erdoğan açıkladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Türkiye'deki gündeme dair ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Erdoğan, Ramazan Bayramı'nda 81 ilin tamamında 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi video konferans yöntemi ile 8'inci kez toplandı. Başkan Erdoğan toplantıya çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul Tarabya Huber Köşkü'nden katıldı. Toplantıda corona virüsü tedbirleri ve normale dönüş adımlarının görüşülmesi ile Ramazan Bayramı'nda alınacak önlemler görüşüldü. Erdoğan toplantının ardından ulusa seslendi.
Başkan Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nda uygulanacak sokağa çıkma yasağı ve yeni normalleşme adımlarıyla ilgili açıklamaları şu şekilde:
"Tüm sektörlerde ilgili normalleşme planının hayata geçirilmesinde dikkat edilecek hususları gösteren rehberler yayınlandı."
"Arefe gününden bayramın son gününe kadar 23-26 Mayıs'ta 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır."
"15 ilimiz için geçerli olan şehirlerarası seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır. Cezaevlerinde bir süredir yapılmayan kapalı görüşleri belirli sınırlandırmalar ve tedbirler eşliğinde Haziran ayında yeniden başlatıyoruz."
"60 bin mahkumun Mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır. 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte valilik ve müftülüklerce belirlenen şartları uygun olan camilerimizde ibadete açıyoruz. Bir süre sadece öğlen namazı kılınacaktır. Cemaatle namazı kurallar içerisinde ifade edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır."
"Üniversitelerle ilgili duyuruyu Yüksek Öğretim Kurumumuz daha önce yapmıştır. Kreşler ve bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir."
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