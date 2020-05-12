Başımız Belada filmi nerede çekildi? Başımız Belada filmi oyuncuları kimler? Başımız Belada filminin konusu ne?

Başımız Belada filminin pazartesi akşamı televizyonlarda gösterilmesiyle birlikte kullanıcılar, filmin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak etmeye başladı. Başımız Belada filminin konusu, babasını kaybeden ve uçak fobisi olan bir gencin kendi arabasıyla yola çıkması ve yolculuk esnasında başına gelen olaylarla ilgili... Peki, Başımız Belada filmi nerede çekildi? Başımız Belada filminin konusu ne, oyuncuları kim? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

Başımız Belada filminin gösterime girmesiyle birlikte kullanıcılar, filmin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak etmeye başladı. Peki, film nerede çekildi? Konusu ne ve oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

BAŞIMIZ BELADA FİLMİ KONUSU NE?

Mert babasının ölüm haberini alınca hızlıca Adana'ya gitmek için yola çıkar. Uçağa binmeye korktuğu için bu yolu arabasıyla gitmeye karar verir. Yol üzerinde bir benzinlikte alışveriş için durduğu sırada, arabasının çalındığını fark eder. Bu sırada Yiğit de aynı benzinliktedir. Yiğit yola çıkarken, yedi ay önce ölmüş olan babasının ona vasiyet ettiği listeyi de yanına almıştır. Yiğit yol boyunca belli yerlere uğrayıp, hem listeyi tamamlayacak, hem de Youtube kanalı için videolar çekecektir. Ancak listede önemli bir şart vardır. Yiğit'in babası Rıza asla yalnız yola çıkma demiştir. Yiğit de Mert'in Adana'ya gideceğini duyunca, Mert'in arabasını benzinliğin arkasında sote bir yere çeker. Yiğit araca çalındı süsü verip Mert'i kendisiyle yola devam etmeye ikna eder. Mert ise çaresiz kabul etmek zorunda kalır.

BAŞIMIZ BELADA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Başımız Belada filminin çekimleri İstanbul'da Adana'ya gieden bir aracın geçtiği güzergahlarda yapılmıştır.

BAŞIMIZ BELADA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Başımız Belada filminin oyuncuları arasında Cihan Şimşek, Halil İbrahim Kurum, Sinan Bengier ve Sezai Altekin yer alıyor.

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