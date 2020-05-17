17 Mayıs 2020, Pazar

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ÖSYM YKS sınavı görevli Ücretleri ne kadar? 2020 YKS sınavı gözetmen ücretleri...

YKS sınavı gözetmen ücretleri ne kadar?
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Giriş Tarihi: 17.05.2020

salgını sebebiyle birçok ertelendi. Yeni sınav takviminin belli olmasının ardından sınavında görev yapacak kişilerin alacağı ücret merak konusu oldu. Arama motorlarında konu hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, YKS sınavı gözetmen ücretleri ne kadar?

gözetmen ve görevli ücretleri tarihlerinin belirlenmesi ile araştırılan konular arasında yerini aldı. YKS'de görev yapmak isteyen personeller konuya yakından ilgi gösterdi. GİS Görevli İşlemleri Sistemi üzerinden başvurular yapılacak.

YKS SINAVI GÖREVLİ ÜCRETLERİ

Bina sorumlusu, yardımcısı, yönetici ve yönetici yardımcısı, salon başkanı gözetmen ve yedek gözetmenlere verilecek sınav ücretlerinin brüt hali şu şekilde:

Bina Sınav Sorumlusu sınav görevi ücreti: :438,18 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı sınav görevi ücreti: :292,12 TL
Bina Yöneticisi sınav görevi ücreti: :292,12 TL
Bina Yöneticisi Yardımcısı sınav görevi ücreti: :262,90 TL
Salon Başkanı sınav görevi ücreti: :262,90 TL
Gözetmen sınav görevi ücreti: :219,09 TL
Yedek Gözetmen sınav görevi ücreti: :175,27 TL
Yardımcı Gözetmen (Engelli) sınav görevi ücreti: :292,12 TL

VERGİ KESİNTİSİ

Yüzde 15 'lik vergi dilimi sonrası ödenecek ücretler şu şekilde:

Bina Sınav Sorumlusu sınav görevi ücreti: :369,12 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı sınav görevi ücreti: :246,08 TL
Bina Yöneticisi sınav görevi ücreti: :246,08 TL
Bina Yöneticisi Yardımcısı sınav görevi ücreti: :221,46 TL
Salon Başkanı sınav görevi ücreti: :221,46 TL
Gözetmen sınav görevi ücreti: :184,56 TL
Yedek Gözetmen sınav görevi ücreti: :147,64 TL
Yardımcı Gözetmen (Engelli) sınav görevi ücreti: :246,08 TL

YKS sınavı ne zaman? haberin devamı

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