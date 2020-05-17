Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Ramazan ayı kadir gecesi tarihi ne? Kadir gecesinde okunacak dualar...
İslam dini için en özel günlerden biri olan Kadir gecesi hakkında birçok araştırma yapılıyor. Kadir gecesi'nin tarihi merak konusu oldu. Peki, Kadir gecesi hangi gün? Kadir gecesi tarihi ne? Kadir gecesi ne zaman?
Kuran'ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan ve "bin aydan daha hayırlı" olarak tabir edilen Kadir Gecesi'ni ibadet ve dualarla değerlendirmek isteyen Müslümanlar, bu önemli gecenin ne zaman olduğunu merak ediyor.
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Her yıl Ramazan ayının son günlerine denk gelen Kadir Gecesi, bu yıl 19 Mayıs Salı günü idrak edilecek.
KURAN'I KERİM'DEKİ KADİR GECESİ İLE İLGİLİ AYETLER
"Biz onu Kadir Gecesi indirdik. Kadir Gecesi nedir, bilir misin sen? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Meleklerle Ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. Tam bir esenliktir o gece, tâ tan yeri ağarıncaya kadar." (Kadîr suresi, 1-5)
"Biz Kur'an'ı kutlu bir gecede indirdik." (Duhân suresi, 3)
KADİR SURESİ OKUNUŞU
Bismillâhirrahmânirrâhîm.
İnnâ enzelnâhü fî leyletilkadr.
Ve mâ edrâke mâ leyletülkadr.
Leyletülkadri hayrün min elfişehr.
Tenezzelülmelâiketü verrûhu
fîhâ bi-izni Rabb'ihim, min külli emr.
Selâmün, hiye hattâ matle'il fecr.
KADİR SURESİ TÜRKÇESİ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Şüphesiz Biz, (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail), Rabb'i'nin izni ile her iş için (semadan yere) o gece inerler. O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir.
.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı