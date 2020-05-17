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YKS sınavı ne zaman? YKS giriş belgeleri yayınlandı mı?

YKS sınavı ne zaman?
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Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 Giriş Tarihi: 17.05.2020

salgını sebebiyle birçok sınav ertelendi. Önlemler kapsamında ertelenen sınavlar için yeni sınav takvi oluşturmak zorunda kaldı. Corona virüsü salgınında normalleşme sürecine girildi. Peki, ne zaman? Sınav giriş (yerleri) belgesi yayımlandı mı?

Binlerce öğrencinin üniversite umutlarını gerçekleştirmek için gireceği 2020 sınavı net takvimi belli oldu. Bu gelişmenin ardından üniveriste sınavına girecek olan öğrenciler sınav tarihleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Öğrenciler 'YKS ne zaman? Sınav giriş (yerleri) belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?' sorularına cevap arandı.

YKS NE ZAMAN?

YKS'nin birinci oturumu olan TYT sınavı 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te gerçekleşecek. YKS ikinci oturum olan AYT sınavı ise Pazar günü saat 10.15'te ve YDT ise 28 Haziran Pazar günü saat 15.45'te yapılacak.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Sınav giriş belgeleri için ise net bir tarih verilmezken genellikle sınav yerleri sınava 10 gün kala ÖSYM tarafından açıklanıyor.

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