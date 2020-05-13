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Okullar ne zaman açılacak? 1 Haziran'da okullar açılıyor mu? MEB'den açıklama!

Okullar ne zaman açılacak?
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Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 Giriş Tarihi: 13.05.2020

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında okullarda eğitim, uzaktan eğitime dönüştürülmüştü. Merak edilen konuların başında ise okulların açılış tarihi geliyordu. Milli konya açıklık getirdi. Peki, okullar ne zaman açılacak? 1 Haziran'da okullar açılıyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından okulların açılma tarihine ilişkin paylaşımda bulundu.

" Bakanı olarak kamuoyundan ricam, okulların açılmasına bir takvim olarak bakılmamasıdır." ifadesini kullanan Selçuk, şunları kaydetti:

"Okulların açılması demek, 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin evlerinden dışarı çıkması, sonra her birinin yeniden ailesiyle buluşması demek. Bu bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur. Her tarih için hazırlığımız tamam. Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var: Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek." ifadelerini kullandı.

Bakkal ve marketler kaça kadar açık? haberin devamı

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