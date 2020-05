Sevilla'nın eski yıldızı Kanoute'den Sevilla kentine cami! Tam 1 milyon dolar bağış topladı...

Kariyerinde Lyon, West Ham United, Tottenham Hotspur, Sevilla ve son olarak Beijing Guoan gibi büyük takımlarda forma terletmiş olan Kanoute, yaklaşık 700 yıldır Sevilla kentinde Müslümanların camisi olmadığına dikkat çekti.

20 yaşında İslam'a geçen Fransa doğumlu Kanoute, Sevilla kulübündeforma giydiği dönemde şehirde cami bulmakta çok zorlandığını belirterek bu boşluğu doldurmak için Müslümanların küresel online bağış toplama sitesinde bağış kampanyası başlattı.

41 yaşındaki eski futbolcu, "Kanoute 4 Seville Mosque" isimli kampanyaya bir yılda 1 milyon dolar toplamasının ardından Twitter'dan "Katılan herkese teşekkür ederim, Allah sizden razı olsun" paylaşımını yaptı.

Kanoute'nin cami projesi tamamlandıktan sonra İslam kültürüne ait dersler, Kuran kursları ve Arapça eğitimi gibi aktiviteler de yer alacak.

Thank you everyone for the generous support for @MezquitaSevilla #SevilleMosque https://t.co/dnCWJqMTKr pic.twitter.com/1FluRGHM5U