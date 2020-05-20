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Sevilla'nın eski yıldızı Kanoute'den Sevilla kentine cami! Tam 1 milyon dolar bağış topladı...

Kanoute'den Sevilla kentine cami!
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Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 Giriş Tarihi: 20.05.2020

2013 yılına kadar aktif olarak futbol oynayan ve 'da uzun yıllar başarılı performans sergileyen Frederic Oumar , 700 yıldır cami olmadığını fark ettiği Sevilla'ya cami yaptırmak için kolları sıvadı. Kanoute, cami için 1 milyon dolar topladı.

Kariyerinde Lyon, , , ve son olarak Beijing Guoan gibi büyük takımlarda forma terletmiş olan , yaklaşık 700 yıldır Sevilla kentinde Müslümanların camisi olmadığına dikkat çekti.

20 YAŞINDA İSLAM'A GEÇTİ

20 yaşında İslam'a geçen doğumlu Kanoute, Sevilla kulübündeforma giydiği dönemde şehirde cami bulmakta çok zorlandığını belirterek bu boşluğu doldurmak için Müslümanların küresel online bağış toplama sitesinde bağış kampanyası başlattı.

1 MİLYON DOLAR TOPLADI

41 yaşındaki eski futbolcu, "Kanoute 4 Seville Mosque" isimli kampanyaya bir yılda 1 milyon dolar toplamasının ardından Twitter'dan "Katılan herkese teşekkür ederim, Allah sizden razı olsun" paylaşımını yaptı.

KURAN KURSU DA OLACAK

Kanoute'nin cami projesi tamamlandıktan sonra İslam kültürüne ait dersler, Kuran kursları ve Arapça eğitimi gibi aktiviteler de yer alacak.

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