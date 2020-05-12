Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs'ın hafta sonu yasağına dahil edilmesine karar verildiğini açıkladı. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı saat kaçta dışarı çıkabilecek? Bakkal ve marketler kaça kadar açık?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamalarda, 19 Mayıs'ın sokağa çıkma yasaklarına dahil edildiğini açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı da sokağa çıkma yasakları genelgesini yayınladı.

SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile sokağa çıkma yasakları hakkında tüm detaylar paylaşıldı. Buna göre sokağa çıkma yasakları 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.

MARKET VE BAKKALLAR KAÇTA AÇILACAK? KAÇTA KAPANACAK?

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, market, bakkal, manav ve kasaplar sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 15 Mayıs Cuma günü saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler de kapalı olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA SUCULAR AÇIK MI?

Yayınlanan genelgeye göre içme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler sokağa çıkma yasağında açık olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

Bu hafta sokağa çıkma yasağı uygulanacak olan iller şu şekilde olacak;

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde, 15 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 19 Mayıs Salı günü saat 24.00'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Aydın, Denizli, Şanlıurfa, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerinde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

YAŞLILAR NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?

17 Mayıs 2020 Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler.

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