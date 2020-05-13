13 Mayıs 2020, Çarşamba

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Son Dakika: Kamu Çalışanları 18 Mayıs'ta idari izinli mi sayılacak? Başkan Erdoğan onay verdi...

Kamu Çalışanları 18 Mayıs'ta idari izinli mi sayılacak?
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Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 Giriş Tarihi: 13.05.2020

Başkan tarafından kamu çalışanların Pazartesi günü idari izinli sayılmasının uygun görüldüğü bildirildi.

Başkan tarafından kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların günü idari izinli sayılmaları uygun görüldü.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda şunlar kaydedildi:

KAMU ÇALIŞANLARI 18 MAYIS'TA İDARİ İZİN KULLANACAK

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

18-19 MAYIS'TA NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK MI? YKS KİMLİK KARTLARI...

YKS'ye girecek öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması adına tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri 18- 19 Mayıs 2020 tarihlerinde açık olacak.

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