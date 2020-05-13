Son Dakika: Kamu Çalışanları 18 Mayıs'ta idari izinli mi sayılacak? Başkan Erdoğan onay verdi...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında hafta sonları ve özel günlerde sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi. Vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda da sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?