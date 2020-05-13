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NBA 2K20 Playstation Store'da büyük indirime girdi! 22 TL'ye satılıyor

NBA 2K20 Playstation Store'da büyük indirime girdi! 22 TL'ye satılıyor
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Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 Giriş Tarihi: 13.05.2020

Dünyaca ünlü basketbol simülasyon oyunu 2k20 'da büyük indirime girdi. Playstation Store'da NBA 2K20 tam yüzde 95 indirime girerek 22 TL'den satılıyor.

Oyunseverlerin ve basketbolseverlerin severek oynadığı basketbol simülasyon oyunu 2K20'de flaş bir gelişme yaşandı. Corona virüs salgını sebebiyle birçok kişi kendisini karantina altına almış durumda. Vatandaşlar evde de zaman geçirmek zorunda kaldığı bu günlerde 'de yaşanan indirimi sevinçle karşıladı.

NBA2K20 NE KADAR?

'da NBA 2K20 kısa süreliğine 399 TL'den 22 TL'ye düştü. İndirim 21 Mayıs tarihine kadar sürecek. PlayStation Store'da NBA 2K20 kısa süreliğine 399 TL'den 22 TL'ye düştü.

NBA2K20 NEDİR?

NBA 2K20, Visual Concepts tarafından geliştirilip ve Ulusal Basketbol Birliği'ne dayalı 2K Sports tarafından yayınlanan bir basketbol simülasyon oyunudur. 21 Ağustos 2019 tarihinde ilk piyasaya çıkan NBA 2K20, PlayStation 4, , Nintendo Switch, Android, Windows (PC) platformlarında yer almakta.

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