13 Mayıs 2020, Çarşamba

HABERLER

Bakan Berat Albayrak'tan Ekonomik İstikrar Kalkanı açıklaması

Bakan Berat Albayrak'tan açıklama!
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.05.2020

Kalkanı hakkında oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Biz sadece devreye alınan adımların maddi tutarını dile getirmekteyiz. Eğer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü ifade etmemiz gerekirse, bu rakam 525 milyar TL'yi bulmaktadır." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, " Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i civarındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, şunları kaydetti:

"Biz sadece devreye alınan adımların maddi tutarını dile getirmekteyiz. Eğer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü ifade etmemiz gerekirse, bu rakam 525 milyar TL'yi bulmaktadır. Bu da milli gelirin yaklaşık yüzde 11'ine denk gelmektedir." değerlendirmesinde bulundu. İster maddi tutarı ister ekonomik büyüklüğü dikkate alın, Türkiye salgın kapsamında destek/ oranında dünyadaki iyi konumda olan ülkelerden biridir. Covid-19 salgının ekonomimize etkilerini gidereceğimizden, ülkemiz için ortaya çıkan potansiyeli değerlendirebileceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye sağlam bilançosu ile bu süreci en rahat atlatacak ülkelerden birisidir"

14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra sokakta! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Bakan Berat Albayrak'tan Türk Dil Bayramı mesajı Bakan Berat Albayrak'tan Türk Dil Bayramı mesajı
14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra sokakta! 14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra sokakta!
Corona virüsü belirtileri neler? Corona virüsü belirtileri neler?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör