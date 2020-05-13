Bakan Berat Albayrak'tan Ekonomik İstikrar Kalkanı açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Ekonomik İstikrar Kalkanı hakkında oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Biz sadece devreye alınan adımların maddi tutarını dile getirmekteyiz. Eğer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü ifade etmemiz gerekirse, bu rakam 525 milyar TL'yi bulmaktadır." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i civarındadır." değerlendirmesinde bulundu.
Albayrak, şunları kaydetti:
"Biz sadece devreye alınan adımların maddi tutarını dile getirmekteyiz. Eğer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü ifade etmemiz gerekirse, bu rakam 525 milyar TL'yi bulmaktadır. Bu da milli gelirin yaklaşık yüzde 11'ine denk gelmektedir." değerlendirmesinde bulundu. İster maddi tutarı ister ekonomik büyüklüğü dikkate alın, Türkiye salgın kapsamında destek/milli gelir oranında dünyadaki iyi konumda olan ülkelerden biridir. Covid-19 salgının ekonomimize etkilerini gidereceğimizden, ülkemiz için ortaya çıkan potansiyeli değerlendirebileceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye sağlam bilançosu ile bu süreci en rahat atlatacak ülkelerden birisidir"
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