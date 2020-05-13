13 Mayıs 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra sokakta!

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 14 yaş altı çocuklar, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı. Türkiye'nin dört bir yanında neşeli çocuk sesleri yankılandı.

Giriş Tarihi: 13.05.2020 15:08 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 15:27
ABONE OL
  • 1
  • 11
14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra sokakta!

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı.

İSTANBUL

İstanbul'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra dışarı çıktı. Parklar ve sahiller doldu taştı.

  • 2
  • 11
14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra sokakta!

İZMİR

İzmir'de, hafta sonu sokağa çıkan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların ardından sokağa çıkma kısıtlaması geçici olarak kaldırılan minikler, park ve bahçelerde eğlenmeyi tercih etti.

  • 3
  • 11
14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra sokakta!

ANTALYA

Antalya'da saat 11.00'den itibaren aileleri ile sokağa çıkan çocuklar, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde park ve yeşil alanlara koştu.

  • 4
  • 11
14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra sokakta!

YOZGAT

Yozgat'ta bisiklet ve patenlerini alan çocuklar, sokak ve parklarda gönüllerince eğlendi.

  • 5
  • 11
14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra sokakta!

EDİRNE

Edirne'de saat 11.00'den itibaren aileleri ile sokağa çıkan çocuklar, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde park ve yeşil alanlara koştu.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde de birçok çocuk anne ve babalarıyla dışarıya çıkarak park ve yeşil alanları doldurdu.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da aileleriyle dışarı çıkan çocuklar parklarda ve yeşil alanlarda oyun oynadı ve eğlenceli zaman geçirdi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör