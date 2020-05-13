13 Mayıs 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Bakan Berat Albayrak'tan Türk Dil Bayramı mesajı!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türk Dil Bayramı için özel bir paylaşımda bulundu. Bakan Aybayrak, "Türk kültürünün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve millet bilincinin sağlanmasında en temel miras olan Türkçemizin resmiyet kazandığı 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun." açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından Türk Dil Bayramı için paylaşımda bulundu.
TÜRK DİL BAYRAMI MESAJI
Bakan Berat Albayrak, "Türk kültürünün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve millet bilincinin sağlanmasında en temel miras olan Türkçemizin resmiyet kazandığı 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun." açıklamasında bulundu.
Türk kültürünün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve millet bilincinin sağlanmasında en temel miras olan Türkçemizin resmiyet kazandığı 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun. pic.twitter.com/r4BFe9AMqm— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 13, 2020
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
HABERLER HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde