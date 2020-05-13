Bakan Berat Albayrak'tan Türk Dil Bayramı mesajı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Ekonomik İstikrar Kalkanı hakkında oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Biz sadece devreye alınan adımların maddi tutarını dile getirmekteyiz. Eğer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü ifade etmemiz gerekirse, bu rakam 525 milyar TL'yi bulmaktadır." dedi.