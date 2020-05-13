13 Mayıs 2020, Çarşamba

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Bakan Berat Albayrak'tan Türk Dil Bayramı mesajı!

Bakan Berat Albayrak'tan Türk Dil Bayramı mesajı
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Giriş Tarihi: 13.05.2020

için özel bir paylaşımda bulundu. Bakan Aybayrak, "Türk kültürünün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve millet bilincinin sağlanmasında en temel miras olan Türkçemizin resmiyet kazandığı 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun." açıklamasında bulundu.

sosyal medya hesabından için paylaşımda bulundu.

TÜRK DİL BAYRAMI MESAJI

Bakan Berat Albayrak, "Türk kültürünün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve millet bilincinin sağlanmasında en temel miras olan Türkçemizin resmiyet kazandığı 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun." açıklamasında bulundu.

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