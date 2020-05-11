11 Mayıs 2020, Pazartesi

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Seyahat yasağı kalktı mı? Giriş-çıkış yasağı hangi illerde kalktı? Başkan Erdoğan'dan son dakika seyahat yasağı açıklaması!

Seyahat yasağı kalktı mı?
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Giriş Tarihi: 11.05.2020

(koronavirüs) salgını sebebiyle tüm dünyada ve ülkemizde etkisini göstermeye devam ediyor. Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında seyahat kısıtlaması getirilmişti. Büyükşehirlere giriş-çıkış yasakları kademeli olarak kaldırılmaya devam ediyor. Başkan konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, seyahat yasağı kalktı mı? Giriş-çıkış yasağı hangi illerde kalktı?

Başkan , bugün kabinesiyle bir araya geldi. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunana Başkan Erdoğan büyükşehirlere giriş çıkış yasakları hakkında açıklama yaptı.

4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ

Başkan Erdoğan, "Dün saat 11 ile 15 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma imkanı verdik. Bu vatandaşlarımızın kurallara uyarak görmekten memnun olduk. Cuma günü de 15-20 yaş grubu aynı imkandan yararlanacaktır. Herhangi bir olumsuzluk olmadığı sürece önümüzdeki haftalarda da uygulanacaktır. 16-17-18-19 Mayıs'ta yine sokağa çıkma kısıtlandırılması uygulanacaktır." dedi.

9 ŞEHR İÇİN SEYAHAT YASAKLARI SONA ERDİ

Başkan Erdoğan, "Geçtiğimiz hafta 7 ilimizdeki şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sonlandırmıştık. Bu haftada yaptığımız değerlendirmede 9 şehirimiz için daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Bunlar; , , Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, , illerimizdir." ifadelerini kullandı.

Sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Başkan Erdoğan açıkladı! haberin devamı

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