11 Mayıs 2020, Pazartesi

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19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı!

Sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Başkan Erdoğan açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 Giriş Tarihi: 11.05.2020

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında hafta sonları ilan edildi. Vatandaşlar ’ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı hakkında araştırma yaparken, Başkan ’dan açıklama geldi. Peki, 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?

Başkan , bugün kabinesiyle bir araya geldi. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunana Başkan Erdoğan sokağa çıkma yasakları hakkında da konuştu.

19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? KAÇ GÜN?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "24 ilde 16,17,18,'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak." ifadelerini kullandı.

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