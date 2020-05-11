11 Mayıs 2020, Pazartesi
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19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı!
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Vatandaşlar 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı hakkında araştırma yaparken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi. Peki, 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün kabinesiyle bir araya geldi. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunana Başkan Erdoğan sokağa çıkma yasakları hakkında da konuştu.
19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? KAÇ GÜN?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "24 ilde 16,17,18,19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak." ifadelerini kullandı.
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