11 Mayıs 2020, Pazartesi

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Emekli maaşları ne zaman yatacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı!

Emekli maaşları ne zaman yatacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 Giriş Tarihi: 11.05.2020

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk öncesinde yapılacak maaşı ödemeleri hakkında açıklama yapmıştı. Kabine toplantısının ardından Başkan 'ın gündeminde de emekli maaşları yer aldı. Başkan Erdoğan emekli maaşlarının ödenme tarihini açıkladı. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları erken mi yatacak? Detaylar haberimizde...

Başkan kabine toplantısının ardından yaptığı son dakika açıklamasıyla maaşlarının tarihini açıkladı.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Başkan Erdoğan, "Emeklilerimizin maaş ödemelerini 15 maaştan itibaren yatırarak bayrama kadar bitireceğiz. Mayıs ayı işsizlik sigorta ödemelerini de öne çektik. 4.4 milyon vatandaşımıza biner lira nakit desteği verdik. İşsiz kalan vatandaşlarımıza yönelik 3. faz nakit desteği programında ödemeler başladı. Sayı 900 bini buldu." ifadelerini kullandı.

ÇAY ÜRETİCİLERİNE MÜJDELİ HABER

Başkan Erdoğan çay üreticilerine müjdeli haber verdi. Erdoğan, "Çaykur yaş çay alımını kilogramını 2 lira 90 kuruştan yapmıştır destek ile 3 lira 3 kuruşa çıkmıştı. 2020 için yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. 13 kuruşluk destek ile de kilogram fiyatı 3 lira 40 kuruşa gelmiştir. Hasatla birlikte yaş çay alımı başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Başkan Erdoğan açıkladı! haberin devamı

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