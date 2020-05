Anneler Günü ne zaman? 10 Mayıs Anneler Günü mü? İşte en güzel Anneler Günü mesajları! Birbirinden güzel sözler

10 Mayıs Pazar gününün Anneler Günü olmasıyla birlikte kullanıcılar annelerine güzel mesaj ve resimler aramaya devam ediyor. Corona virüsü salgını dolayısıyla bu yıl evde kalan Türkiye, Anneler Günü'nü telefondan mesajlarla ve resimlerle kutlamaya hazırlanıyor. Peki, Anneler Günü'nde çiçekçiler ve kargolar açık olacak mı? İşte tüm bilgiler ve en güzel Anneler Günü mesajları...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Anneler Günü, bu yıl 10 Mayıs Pazar gününe denk gelmektedir. Anneler Günü, bu pazar kutlanacaktır.

ANNELER GÜNÜ'NDE KARGOLAR ÇALIŞACAK MI?

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle, 9-10 Mayıs'ta da devam edecek sokağa çıkma yasağı, 24 şehirde uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede PTT, kargo firmaları ve dağıtım şirketlerinin sokağa çıkma yasağında, Anneler Günü için açık olabileceği belirtildi.

ANNELER GÜNÜ'NDE ÇİÇEKÇİLER AÇIK OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede 10 Mayıs Pazar gününün "Anneler Günü" olması nedeniyle, Cumartesi ve Pazar günlerinde çiçek satan iş yerlerinin evlere servis şeklinde hizmet sunabileceği belirtildi.

İŞTE EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

* Gönül bahçemde açan en güzel çiçeksin. Seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

* Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum annem. Anneler günün kutlu olsun.

* Mesafeler uzak olsa da yüreğim hep seninle canım annem... Anneler günün kutlu olsun.

* Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse annem derdim canım annem. Seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

* Dünyanın en güzel annesi, Anneler Günün kutlu olsun. Hayatımda olduğun için sana minnettarım. Bebekliğimden beri bana gösterdiğin sevgi, sabır ve nezaket için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum anneciğim!

* Anne kokusu huzurun adresi, bir gün değil her gün senin günün. Seni çok seviyorum annecim, anneler günün kutlu olsun!

* Bana her zaman doğruluğu ve dürüstlüğü öğütleyen bir tanecik annem yolun yolumsa sevginin ışıltısı ışığımdır.

* Hayatta tüm zorluklara karşı güçlü kalabilen ve bana da her zaman bunu öğütleyen en güzel önderim canım annem bugün senin günün kutlu olsun.

* Cenneti yüzündeki gülümsemende saklayan annecim bugün senin günün kutlu olsun.

* Hastalandığımda derman, mutluluklarıma ortak olan en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşım, önderim annem… Anneler günün kutlu olsun.

* Bana sarıldığın her ana, sarılmaya cesaretlendirmeye ve gösterdiğin sevgiye teşekkür ederim. Anneler günün kutlu olsun!

* En başından beri, beni besleyen, bana dua eden, benim için endişelenen, beni yönlendiren ve her arayışta beni destekleyen kişi sendin. Sadece ihtiyacım olan sevgiyle her gün orada olduğun için teşekkür ederim.

* Anneler günün kutlu olsun! Büyüdüğümde nasıl olmak istediğimin parlayan bir örneği olduğun için teşekkür ederim!

* En iyi zamanda bizimle birlikte güldüğün ve en kötü zaman boyunca bizimle kaldığın için teşekkür ederim. Sensiz ne yapardım, canım annem..

DİĞER