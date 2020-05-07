Örümcek Adam 2 (Spider man 2) filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını sebebiyle birçok kişi evde kendisini karantina altına aldı. Karantina esnasında izlenebilecek güzel filmler arayan vatandaşlar konu hakkında sık sık araştırma yapıyor. Vatandaşlar televizyonda yayınlanan filmleri oldukça merak ediyor. Bu akşam yayınlanacak olan Örümcek adam 2 (Spider man 2) filmi merak konusu oldu. Peki, Örümcek adam 2 filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? saat kaçta? Spider man 2...

Dünyaca ünlü Marvel karakteri örümcek adam filmi bu akşam ATV'de yayınlanacak. Film öncesinde birçok kişi Google'da araştırma yaparak filmin konusunu, oyuncularını, yayın saatini öğrenmek istedi.

SPIDER MAN 2 (ÖRÜMCEK ADAM 2) FİLMİNİN KONUSU NE?

Peter Parker, çifte hayat yaşayıp Örümcek Adam olarak suçlularla savaşmaktan yorgun düşmüş, mutsuz bir adamdır. Hayatı inişe geçmiştir. Sevdiği kadın bir başkası ile nişanlanmış, dereceleri yokuş aşağı kayıp gitmekte, hiçbir işi başaramamaktadır. Dahası Daily Bugle gazetesi, Örümcek Adam'ın bir suçlu olduğu iddiası ile kendisine acımasızca saldırmaktadır. Kırılma noktasına ulaşan Peter, bu kimliğinden vazgeçmeye karar verir. Ancak başarılı olmayan bir dönüşüm deneyimi ile eksantrik ve obsesif bilim adamı Doktor Otto Octavius, dört uzun dokunaçlı bir cani olarak Doktor Ahtapot'a dönüşür. Peter, belki de Örümcek Adam'ın geri dönüş zamanı olduğunu düşünmeye başlar.

SPIDER MAN 2 (ÖRÜMCEK ADAM 2) FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Örümcek adam 2 filminin oyuncu kadrosunda dünyaca ünlü yıldızlar yer alıyor. TTobey Maguire, Kristen Dunst, James Franco, Alfred Mollina gibi isimler filmde boy gösteriyor. Filmin yönetmen koltuğunda Sam Raimi oturuyor.

SPIDER MAN 2 (ÖRÜMCEK ADAM 2) FİLMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spider man 2 (Örümcek adam 2) filmi bu akşam saat 21:00'da ATV'de yayınlanacak.

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