Niyazi Gül Dörtnala filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle birçok kişi kendisini karantina altına almış durumda. Karantina esnasında izlenebilecek güzel komedi filmleri arasında yer alan Niyazi Gül Dörtnala filmi hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler?
Niyazi Gül Dörtnala filmi bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Film sinema severler tarafından oldukça merak edildi. Filmin oyuncuları, konusu gibi birçok detay internet aracılığı ile araştırılanlar arasında yer alıyor.
NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ KONUSU
Veteriner Hekim Profesör Niyazi Gül, kendince sakin bir hayat sürmektedir. Bir yandan üniversitede veterinerlik dersleri verirken, bir yandan da yardımcısı Hediye'nin desteğiyle dededen kalma mucizevi formülün eksik maddesini arar. Belalı aşıklar Sultan ve Rıza atlarını yarıştırmaya karar verip bir de Niyazi'nin hayvanlara güç veren formülünü duyunca işler karışır. Bir anda heyecan dolu olayların ortasına düşen Niyazi, formülün eksik maddesini ararken sürpriz maceralarla karşılaşacaktır.
NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ OYUNCULARI
Niyazi Gül Dörtnala filminin başrollerinde Ata Demirer, Demet Akbağ, Levent Ülgen, Şebnem Bozoklu, Ayşenil Şamlioğlu gibi ünlü isimler yer alıyor. Filmin yönetmenliğini Hakan Algül üstleniyor.
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