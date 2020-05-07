07 Mayıs 2020, Perşembe
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Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatırılacak? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan son dakika açıklaması!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında, işçilerin işten çıkarılması yasaklandı. Ancak, işverenler çalışanlarını ücretsiz izine çıkartabiliyor. Peki, Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatırılacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3. faz sosyal yardım programı kapsamında şu ana kadar 620 bin haneye ödeme yapıldığını, ödemelerin devam ettiğini bildirdi.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Ücretsiz izin desteği ile ilgili de Bakan Selçuk, "Şu ana kadar başvurularımız 700 bini aştı. Ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz." bilgisini verdi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU 3 MİLYONU BULDU
Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında, 3 milyon kişinin başvurusunun değerlendirildiğini kaydetti.
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