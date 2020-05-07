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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
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Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 Giriş Tarihi: 07.05.2020

Binlerce öğrencinin girdiği Açık Öğretim Fakültesi sonuçları merak konusu oldu. sınavları hakkında öğrenciler araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, AÖF açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Corona virüsü salgını sebebiyle binlerce öğrenci online olarak sınavlara giriyor. Özellikle sonuçları merak konusu oldu. Peki, AÖF açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Normal şartlarda sınavın ardından 2 hafta içerisinde açıklanan sınav sonuçlarının uzaktan yapılan sınav için ne zaman açıklanacağı belli değil. AÖF tarafından konuyla ilgili açıklama gelir gelmez detaylar haberlerimizde yer alacak.

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