Binlerce öğrencinin girdiği Açık Öğretim Fakültesi sınav sonuçları merak konusu oldu. AÖF sınavları hakkında öğrenciler araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Corona virüsü salgını sebebiyle binlerce öğrenci online olarak sınavlara giriyor. Özellikle AÖF sınav sonuçları merak konusu oldu. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Normal şartlarda sınavın ardından 2 hafta içerisinde açıklanan sınav sonuçlarının uzaktan yapılan sınav için ne zaman açıklanacağı belli değil. AÖF tarafından konuyla ilgili açıklama gelir gelmez detaylar haberlerimizde yer alacak.

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