07 Mayıs 2020, Perşembe

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İşte sokağa çıkma yasağı olmayan büyükşehirler!

İşte sokağa çıkma yasağı olmayan büyükşehirler!
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Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 Giriş Tarihi: 07.05.2020

salgını sebebiyle 9-10 Mayıs tarihlerinde ilan edildi. Alınan karara göre bazı büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı kalktı. Peki, sokağa çıkma yasağı olmayan büyükşehirler hangileri?

tarafından hakkında açıklama yapıldı. Bu haftasonu 24 ilde sokağa çıkma yasağı devam edecek. Daha önceki haftasonlarında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Antalya'da artık sokağa çıkma yasağı uygulaması kalktı. Antalya Valiliği gelişmeyi duyurdu.

Vali Karaloğlu yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanımızın açıkladığı gibi, ülke olarak, Covid-19 Mücadelemizin 1'inci aşamasını başarıyla tamamladık. Antalya olarak, evde kaldık, tedbirlere uyduk ve başarıyla tamamladık. Katkısı ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Korona mücadelemizin 2'nci aşaması Kontrollü Sosyal Hayat olarak açıklandı. Bundan böyle şehrimizde, sokağa çıkma yasağı olmayacak. Daha özgür olacağız ancak mutlaka daha tedbirli olmak şartıyla" ifadelerini kullandı.

HANGİ ŞEHİRLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YOK?

Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere 24 ilde vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlandığı belirtildi. Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerinde sokağa çıkma kısıtlaması da kaldırıldı.

Yarın marketler kaçta açılacak? haberin devamı

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