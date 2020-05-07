Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan EBA açıklaması! "Yaz tatilinde EBA TV yine yayında olacak"
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını önlemleri kapsamında ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencileri uzaktan eğitim sistemine geçiş yaptı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan EBA açıklaması geldi. Yaz tatilinde okul var mı? Bakan Selçuk açıkladı!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagramdan yaptığı paylaşımda, öğrencilerden "Yaz tatilinde okul var mı?" sorusu alınmaya devam edildiğini belirtti.
Yaz tatili süresince okulların kapalı olacağını hatırlatan Selçuk, öğrencilerin tatilini ellerinden almayacaklarını ifade etti.
İŞTE EBA TV AÇIKLAMASI
"Okul yok. Konuşmak, doyasıya oynamak, bulutları izlemek, uçurtmayı uçurmak, uçaklara el sallamak, toprağa dokunmak, bir çiçeği koklamak var. Kuşlarla oynamak, kuşlar gibi olmak var. EBA yine açık, EBA TV yine yayında. Önümüzdeki senenin hazırlık dersleri var. İsteyen öğrenciler için uzaktan eğitimle yaz okulu var. Hazırladığımız güzel yayınlar, eğlenceli içerikler var. Okul yok ama ondan eminiz, tamam mı?"
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