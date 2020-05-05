Corona virüsü salgınından ölümde Avrupa'nın zirvesinde İngiltere yer alıyor! 29 bin 427 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını Avrupa'da binlerce kişinin ölümüne sebep oldu. İngiltere, İtalya'yı ölüm sayısında geride bırakarak Avrupa'da en çok ölüm yaşanan ülke oldu.
İngiltere, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin resmi sayısının 29 bin 427'ye yükselmesiyle Avrupa'da en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu.
İNGİLTERE VE İTALYA BAŞTA OLMAK ÜZERE AVRUPADA SAYI ARTIYOR
İngiltere, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin resmi sayısının 29 bin 427'ye yükseldi. İtalya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi.
TÜRKİYE NORMALLEŞME SÜRECİNDE
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Mayıs Salı günü vaka ve ölüm sayıları açıkladı. 5 Mayıs Salı günü 33 bin 283 test yapıldı. Bu testlerde bin 832 vakaya rastlandı. 59 vatandaşımız hayatını kaybederken, 5 bin 119 kişi sağlığına kavuştu. Tabloya göre, toplam test sayısı 1 milyon 204 bin 421, toplam vaka sayısı 129 bin 491, toplam vefat sayısı 3 bin 520, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 338, toplam entübe hasta sayısı 707, toplam iyileşen hasta sayısı 73 bin 285 oldu.
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