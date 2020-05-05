Elon Musk'ın oğluna verdiği isim gündeme oturdu! Elon Musk oğluna ne isim verdi? Elon Musk kimdir?

Dünyanın en zengin iş insanları arasında yer alan Elon Musk son dönemlerde gündemden düşmüyor. Elon Musk geçtiğimiz günlerde attığı twit ile gündeme oturmuş ve şirketinin değer kaybetmesine sebep olmuştu. Musk şimdi de oğluna verdiği isim ile gündeme geldi. Peki, Elon Musk oğluna ne isim verdi?

Baba olan Elon Musk'ın bebeğinin adı sosyal medyanın gündemine oturdu. Elon Musk, bir takipçisinin bebeğin adını sorması üzerine 'X Æ A-12 Musk' adını verdiğini söyledi. Elon Musk'ın cevabının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı 'X Æ A-12' etiketiyle paylaşımda bulundu.

ELON MUSK OĞLUNA NEDEN 'X Æ A-12 MUSK' İSMİNİ VERDİ?

Space X'in CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından sevgilisi Grimes'ın erkek bir bebek dünyaya getirdiğini açıkladı. Elon Musk, bebeklerinin ismini açıklayıncadünyanın gündemi değişti. Oğlunun ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Elon Musk, bebeklerine 'X Æ A-12' ismini verecekleri söyledi.

ELON MUSK KİMDİR?

Elon Reeve Musk, bilinen adı ile Elon Musk (d. 28. Haziran 1971, Pretoria, Güney Afrika Cumhuriyeti) mühendis ve girişimcidir. Elon Musk, hem doğum yeri Güney Afrika Cumhuriyeti, hem Kanada, hem de Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıdır. SpaceX'in kurucusu ve Tesla Motors ile PayPal'ın kurucu ortaklarındandır. SpaceX'te CEO ve baş tasarımcı; Tesla Motors'da başkan, CEO ve ürün tasarımcısı olarak görev yapmaktadır. Musk aynı zamanda SolarCity'nin de başkanıdır.

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