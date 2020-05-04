04 Mayıs 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Nenad Bjelica’ya 1 milyon euro

Nenad Bjelica’ya 1 milyon euro
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.05.2020

Sarı-lacivertli takımın büyük ölçüde anlaşmaya vardığı teknik direktör Nenad Bjelica'nın, sarı-lacivertli takımdan yıllık 1 milyon euro kazanacağı öne sürüldü.

Sarı-lacivertli takımın büyük ölçüde anlaşmaya vardığı teknik direktör Nenad Bjelica'nın, sarı-lacivertli takımdan yıllık 1 milyon euro kazanacağı öne sürüldü. Sanılanın aksine 'den maaş indirimi nedeniyle değil, kulüp yönetimi ve sahibi Mamic ile yaşadığı gerginlikler nedeniyle ayrıldığı ifade edilen Hırvat teknik adamın Fenerbahçe ile yıllığı 1 milyon euro'dan 3 yıllık mukavele imzalayacağı vurgulandı. Nenad Bjelica, son kulübü Zagreb'de vergiler hariç 700 bin euro kazanıyordu.
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