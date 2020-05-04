04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Nenad Bjelica’ya 1 milyon euro
Sarı-lacivertli takımın büyük ölçüde anlaşmaya vardığı teknik direktör Nenad Bjelica'nın, sarı-lacivertli takımdan yıllık 1 milyon euro kazanacağı öne sürüldü.
Sarı-lacivertli takımın büyük ölçüde anlaşmaya vardığı teknik direktör Nenad Bjelica'nın, sarı-lacivertli takımdan yıllık 1 milyon euro kazanacağı öne sürüldü. Sanılanın aksine Dinamo Zagreb'den maaş indirimi nedeniyle değil, kulüp yönetimi ve sahibi Mamic ile yaşadığı gerginlikler nedeniyle ayrıldığı ifade edilen Hırvat teknik adamın Fenerbahçe ile yıllığı 1 milyon euro'dan 3 yıllık mukavele imzalayacağı vurgulandı. Nenad Bjelica, son kulübü Zagreb'de vergiler hariç 700 bin euro kazanıyordu.
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