04 Mayıs 2020, Pazartesi

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Hıdırellez nedir? Hıdırellez ne zaman kutlanır? Hıdırellez nasıl kutlanır?

Hıdırellez nedir?
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Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 Giriş Tarihi: 04.05.2020

Baharın habercisi olarak da bilinen konusu birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Asırlardır süre gelen geleneklerden biri olan hıdırellez merak konusu oldu. Peki, hıdırellez ? Hıdırellez ne zaman kutlanır? Hıdırellez nasıl kutlanır?

Anadolu'da, asırlardır kutlanan geleneklerden biri olan , dünyada darda kalanların yardımcısı olduğuna inanılan Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olarak bilinir. Baharın habercisi "Hıdırellez", asırlardır nesilden nesile aktarılıyor.

HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANIR?

Her yıl 6 Mayıs'ta ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle geleneksel bayram olarak kutlanan Hıdırellez için bu yıl corona virüsü salgını sebebiyle yapılamayacak.

HIDIRELLEZ NASIL KUTLANIR?

Hıdırellez öncesindeki günün akşamı ev, araba, çocuk gibi dileklerini bir kağıda çizerek gül ağacının dalına bağlanarak ya da bu ağacın dibine toprak üzerine bırakılıyor. Bereket getireceğine inanıldığı için gül ağacının dibine para da gömülüyor. "Hıdırellez", Anadolu, Kırım ve ile ve Balkan ülkelerinde "bayram" olarak kutlanıyor.

HIDRELLEZ NEDİR?

Halk inancına göre, peygamber olan Hızır ile İlyas, her yıl sadece bir kez buluşuyor. Hızır peygamberin karada darda kalan kişilere yardım ve kılavuzluk ettiği, aynı zamanda bolluk getirdiğine, İlyas peygamberin de suların koruyucusu olduğuna inanılıyor.

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