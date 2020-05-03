03 Mayıs 2020, Pazar

HABERLER

Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti! Ömer Döngeloğlu kimdir? Neden öldü?

Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti!
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 Giriş Tarihi: 03.05.2020

Televizyon ekranlarının ünlü simalarından biri olan ilahiyatçı hayatını kaybetti. Acı haber sevenlerini yasa boğarken birçok kişi Ömer Döngeloğlu hakkında araştırma yapmaya başladı. Döngeloğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki, Ömer Döngeloğlu ? Neden öldü?

Televizyon kanallarında yaptığı dini programlar ile tanınan , salgını sebebiyle hayatını kaybetti. Ömer Döngeloğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından birçok vatandaş, ünlü ilahiyatçının biyografisini araştırmaya başladı.

ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR?

Yaptığı dini içerikli programlarla adını duyuran Ömer Döngeloğlu 1968'de Zile'de dünyaya geldi. İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu'nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Ardından İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilgisine sahiptir. Ömer Döngeloğlu, 1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde yer aldı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.

KİTAPLARI

Peygamberin İzinde
Allah'a Adanmış hayatlar
Yeryüzünün yıldızları
Sözün Miracı; DUA
Allah Resulünü görenler
Peygamberimizin Dostları
Mus'ab bin Umeyr

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN ÖMER DÖNGELOĞLU PAYLAŞIMI

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Corona virüsü Türkiye haritası: İl İl corona virüsü risk bölgeleri Corona virüsü Türkiye haritası: İl İl corona virüsü risk bölgeleri
Poşetlerle gelen büyük tehlike! Corona virüsü... Poşetlerle gelen büyük tehlike! Corona virüsü...
Korkutan gelişme! Corona virüsünde ikinci dalga patladı Korkutan gelişme! Corona virüsünde ikinci dalga patladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör