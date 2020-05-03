Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti! Ömer Döngeloğlu kimdir? Neden öldü?
Televizyon ekranlarının ünlü simalarından biri olan ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti. Acı haber sevenlerini yasa boğarken birçok kişi Ömer Döngeloğlu hakkında araştırma yapmaya başladı. Döngeloğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki, Ömer Döngeloğlu kimdir? Neden öldü?
Televizyon kanallarında yaptığı dini programlar ile tanınan Ömer Döngeloğlu, corona virüsü salgını sebebiyle hayatını kaybetti. Ömer Döngeloğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından birçok vatandaş, ünlü ilahiyatçının biyografisini araştırmaya başladı.
ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR?
Yaptığı dini içerikli programlarla adını duyuran Ömer Döngeloğlu 1968'de Tokat Zile'de dünyaya geldi. İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu'nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Ardından Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilgisine sahiptir. Ömer Döngeloğlu, 1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde yer aldı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.
KİTAPLARI
Peygamberin İzinde
Allah'a Adanmış hayatlar
Yeryüzünün yıldızları
Sözün Miracı; DUA
Allah Resulünü görenler
Peygamberimizin Dostları
Mus'ab bin Umeyr
BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN ÖMER DÖNGELOĞLU PAYLAŞIMI
Bir süredir Koronavirüs tedavisi gören, ömrünü İslam'ı öğretmeye, anlatmaya adamış ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu'nun vefatını derin bir teessürle öğrendim.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 3, 2020
Değerli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.
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