Son dakika gelişmesi! 31 ilde uygulanan giriş-çıkış kısıtlamaları uzatıldı mı?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını önlemleri kapsamında büyükşehirlere giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı. Konu hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, 31 ilde uygulanan giriş-çıkış kısıtlamaları uzatıldı mı?

İçişleri Bakanlığından, 31 ile yönelik giriş/çıkış kısıtlamasının, yarın kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere, pazartesi saat 00.00'a kadar uzatıldığı bildirildi.

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