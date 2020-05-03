03 Mayıs 2020, Pazar

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Son dakika gelişmesi! 31 ilde uygulanan giriş-çıkış kısıtlamaları uzatıldı mı?

31 ilde uygulanan giriş-çıkış kısıtlamaları uzatıldı
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Giriş Tarihi: 03.05.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını önlemleri kapsamında büyükşehirlere giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı. Konu hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, 31 ilde uygulanan giriş-çıkış kısıtlamaları uzatıldı mı?

İçişleri Bakanlığından, 31 ile yönelik giriş/çıkış kısıtlamasının, yarın kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere, pazartesi saat 00.00'a kadar uzatıldığı bildirildi.

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