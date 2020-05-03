Corona virüsü Türkiye haritası: İl İl corona virüsü risk bölgeleri ve yoğunluğu
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Hayat eve sığar uygulaması ile risk grubu oluşturan tüm bölgeleri görmemiz mümkün oluyor. Peki, hangi şehirler daha riskli? İl il corona virüsü risk bölgeleri ne? Detaylar haberimizde...
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması sayesinde risk grubu taşıyan bölgelere hakim olmak mümkün. Peki, hangi şehirler risk taşıyor?
İL İL CORONA VİRÜSÜ RİSK HARİTASI
İSTANBUL İÇİN RİSK HARİTASI
ANKARA İÇİN RİSK HARİTASI
İZMİR İÇİN RİSK HARİTASI
KOCAELİ VE SAKARYA İÇİN RİSK HARİTASI
ZONGULDAK İÇİN RİSK HARİTASI
TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA SAYISI NE?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıkladığı rakamlara göre, 2 Mayıs Cumartesi günü 36 bin 318 test yapıldı. Bu testlerde 1983 vakaya rastlandı. 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. 4.451 kişi sağlığına kavuştu. Tabloya göre, toplam test sayısı 1 milyon 111 bin 366 oldu. Toplam vaka sayısı 124 bin 375, toplam vefat sayısı 3 bin 336, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 445, toplam entübe hasta sayısı 778, toplam iyileşen hasta sayısı 58 bin 259 oldu.
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