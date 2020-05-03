Hayalet Avcıları filmi konusu ne? Oyuncuları kimler? Saat kaçta, hangi kanalda?
Çin'de ortaya çıkan corona virüsü salgını önlemi olarak ilan edilen sokağa çıkma yasağının son gününde birçok kişi evinde izlenebilecek güzel film arayışında. ATV'de bu akşam Hayalet Avcıları filmi yayınlanacak. Hayalet Avcıları filminin konusu, oyuncular ve yayın saati merak konusu oldu. Peki, Hayalet Avcıları filmi konusu ne? Oyuncuları kimler? Saat kaçta?
ATV ekranlarında yayınlanacak olan Hayalet Avcısı filmi hakkında detaylar merak konusu oldu.
HAYALET AVCILARI KONUSU
80'li yılların ikonik filmlerinden Ghostbusters'ın devamında hayaletler Manhattan'ı ele geçirmek için geri dönüyor. Ghostbusters ekibi ise şehri yok etmeye kararlı bu paranormal tehdidi bitirmek için tekrar toplanıyor. Paul Feig yönetimindeki filmin başlıca rollerinde Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Leslie Jones, Cecily Strong ve Kate McKinnon bulunuyor. Bu gerçeküstü komediye taze bir tarz geliyor!
HAYALET AVCILARI OYUNCU KADROSU
Melissa McCarthy
Kristen Wiig
Kate McKinnon
Leslie Jones
HAYALET AVCILARI FİLMİ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Hayalet Avcıları filmi saat 21:00'da ATV'De yayınlanacak.
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