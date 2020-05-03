03 Mayıs 2020, Pazar

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Hayalet Avcıları filmi konusu ne? Oyuncuları kimler? Saat kaçta, hangi kanalda?

Hayalet Avcıları filmi konusu ne?
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Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 Giriş Tarihi: 03.05.2020

Çin'de ortaya çıkan corona virüsü salgını önlemi olarak ilan edilen sokağa çıkma yasağının son gününde birçok kişi evinde izlenebilecek güzel film arayışında. 'de bu akşam filmi yayınlanacak. Hayalet Avcıları filminin konusu, oyuncular ve yayın saati merak konusu oldu. Peki, Hayalet Avcıları filmi konusu ne? Oyuncuları kimler? Saat kaçta?

ekranlarında yayınlanacak olan Hayalet Avcısı filmi hakkında detaylar merak konusu oldu.

HAYALET AVCILARI KONUSU

80'li yılların ikonik filmlerinden Ghostbusters'ın devamında hayaletler Manhattan'ı ele geçirmek için geri dönüyor. Ghostbusters ekibi ise şehri yok etmeye kararlı bu paranormal tehdidi bitirmek için tekrar toplanıyor. Paul Feig yönetimindeki filmin başlıca rollerinde , Melissa , , Cecily Strong ve Kate McKinnon bulunuyor. Bu gerçeküstü komediye taze bir tarz geliyor!

HAYALET AVCILARI OYUNCU KADROSU

Melissa McCarthy

Kristen Wiig

Kate McKinnon

Leslie Jones

HAYALET AVCILARI FİLMİ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

filmi saat 21:00'da ATV'De yayınlanacak.

Bizim İçin Şampiyon filmi konusu nedir? haberin devamı

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