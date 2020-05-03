Hayalet Avcıları filmi konusu ne? Oyuncuları kimler? Saat kaçta, hangi kanalda?

Çin'de ortaya çıkan corona virüsü salgını sebebiyle birçok kişi kendisini karantina altına aldı. Alınan kararlar doğrultusunda hafta 1-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Hal böyle olunca vatandaşlar izlenecek güzel film arayışına girdi. Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Bizim İçin Şampiyon filmi'nin konusu ne? Saat kaçta? Oyuncuları kimler? Bold Pilot ve Halis Karataş'ın hikayesi gerçek mi?