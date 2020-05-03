03 Mayıs 2020, Pazar

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Bizim İçin Şampiyon filmi konusu nedir? Bold Pilot ve Halis Karataş'ın hikayesi gerçek mi? Filmin oyuncuları kimler?

Bizim İçin Şampiyon filmi konusu nedir?
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Giriş Tarihi: 03.05.2020

Çin'de ortaya çıkan corona virüsü salgını sebebiyle birçok kişi kendisini karantina altına aldı. Alınan kararlar doğrultusunda hafta 1-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Hal böyle olunca vatandaşlar izlenecek güzel film arayışına girdi. Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Bizim İçin Şampiyon filmi'nin konusu ne? Saat kaçta? Oyuncuları kimler? ve 'ın hikayesi gerçek mi?

Bu akşam televizyonda tam bir sinema şöleni yaşanacak. Özellikle Bizim için Şampiyon filmi merak konusu oldu.

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON FİLMİ KONUSU NE?

Şampiyon, efsane yarış atı sayesinde bir araya gelen ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini konu ediyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde, atçılık konusunda isim yapmış olan Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot, Halis Karataş, birlikte unutulmaz başarılara imza atarlar. İkilinin 1996 yılı Gazi Koşusu'ndaki 2:26:22'lik rekoru hala geçilememiştir. Bold Pilot, Halis Karataş ve Begüm Atman'ın bir araya gelmesine vesile olmuştur. Oldukça dram dolu bir aşk hikayesini anlatan Bizim İçin Şampiyon filmi büyük ilgi gördü.

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON OYUNCULARI KİMLER?

(Halis Karataş)
(Begüm Atman)
(Özdemir Atman)
Sibel Taşcıoğlu (Meral Atman)
Ali Seçkiner Alıcı (Hasan Karataş)
Serkan Ercan (Yaşar)
Erdem Akakçe (Mümin Çılgın)
Sekvan Serinkaya (Gülağa)
Merve Altınkaya (Zeynep Atman)
Melis Sezen (Esra Atman)
Şenay Dede (Lale Atman)
Mert Denizmen (Tuncay Uşaklı)
Oğuz Kara (Erdi Karataş)
Nurhan Özenen (Doktor Neşe)
Burak Tamdoğan (Doktor Hakan)
Nalan Kuruçim (Meliha Karataş)

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