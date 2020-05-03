03 Mayıs 2020, Pazar

HABERLER

Mavi Boncuk filmi konusu ne? Mavi Boncuk filmi oyuncuları kimler?

Mavi Boncuk filmi konusu ne?
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 Giriş Tarihi: 03.05.2020

Çin'de ortaya çıkan corona virüsü salgını sebebiyle birçok kişi kendisini karantina altına aldı. Alınan kararlar doğrultusunda hafta 1-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Hal böyle olunca vatandaşlar izlenecek güzel film arayışına girdi. Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan filminin detayları merak konusu oldu. Peki, Mavi Boncuk filminin konusu ne? Saat kaçta? Oyuncuları kimler?

Bu akşam televizyonda tam bir sinema şöleni yaşanacak. Özellikle filmi merak konusu oldu.

MAVİ BONCUK KONUSU

6 arkadaş , Kamil Usta, Süleyman, Necmi, Cafer ve Mıstık birlikte 'ın çalıştığı bir gazinoya eğlenmeye giderler. Ceplerindeki paranın gazete ilanındaki 'fiks' menüyü karşılayacağını inanmışlardır. Ancak evdeki hesap çarşıya uymaz, yüksek gelen hesaba itiraz etseler de işe yaramaz ve kötü muamele görürler. Gazinonun sahibinden intikam almak için gazinonun assolisti Emel Sayın'ı kaçırmaya karar verirler.

MAVİ BONCUK FİLMİ OYUNCULARI

Emel Sayın (Emel Sayın)

Zeki Alasya (Şeker Kamil)

Metin Akpınar (Süleyman)

Halit Akçatepe (Mıstık)

Münir Özkul (Baba Yaşar)

Adile Naşit (Adile)

(Hizmetçi)

(Kaymakam Cafer)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Hayalet Avcıları filmi konusu ne? Hayalet Avcıları filmi konusu ne?
Bizim İçin Şampiyon filmi konusu nedir? Bizim İçin Şampiyon filmi konusu nedir?
65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı esnetilecek mi? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı esnetilecek mi?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör