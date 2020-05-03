Poşetlerle gelen büyük tehlike! Corona virüsü poşetten bulaşır mı?

Çin'de ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyayı etkisi altına almıştı. Milyonlarca insan pandemiye yakalanmış, yüzbinlerce kişi salgın hastalık yüzünden hayatını kaybetmişti. Bilim insanları tedavi bulmaya çalışırken, uzmanlar da çeşitli konularda uyarılarına devam ediyor. Ülkemiz, günden günde pandemiyle mücadele kapsamında iyiye giderken, tedbirleri bırakmamakta fayda var. Vatandaşların merak ettiği konulardan birisi de, alışveriş poşetlerinden corona virüsü bulaşır mı? Bu kapsamda dikkat çeken bir uyarı daha geldi. Peki, naylon poşetler, alışveriş poşetleri corona virüsü taşıyor mu? Virüs poşetler üstünde kaç gün kalıyor? İşte tüm detaylar...