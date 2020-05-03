03 Mayıs 2020, Pazar

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Poşetlerle gelen büyük tehlike! Corona virüsü poşetten bulaşır mı?

Çin'de ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyayı etkisi altına almıştı. Milyonlarca insan pandemiye yakalanmış, yüzbinlerce kişi salgın hastalık yüzünden hayatını kaybetmişti. Bilim insanları tedavi bulmaya çalışırken, uzmanlar da çeşitli konularda uyarılarına devam ediyor. Ülkemiz, günden günde pandemiyle mücadele kapsamında iyiye giderken, tedbirleri bırakmamakta fayda var. Vatandaşların merak ettiği konulardan birisi de, alışveriş poşetlerinden corona virüsü bulaşır mı? Bu kapsamda dikkat çeken bir uyarı daha geldi. Peki, naylon poşetler, alışveriş poşetleri corona virüsü taşıyor mu? Virüs poşetler üstünde kaç gün kalıyor? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 03.05.2020 10:17
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Poşetlerle gelen büyük tehlike! Corona virüsü poşetten bulaşır mı?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp dünyadaki neredeyse tüm kıtalara yayılan corona virüsü (koronavirüs) salgını, yayılma hızında yavaşlama gösterse de uzmanlar ikinci bir dalganın gelebileceği konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.

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Poşetlerle gelen büyük tehlike! Corona virüsü poşetten bulaşır mı?

Salgın sonrası sınırlarına kapanan ülkelerde, virüs kaynaklı can kayıpları alınan tedbirler ve bunlara uymakla doğru orantılı bir şekilde ilerliyor. Türkiye'de yürütülen başarılı mücadelenin ardından son günlerde pozitif çıkan vaka sayısında düşüş ve iyileşen hasta sayısında artış gözlendi.

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Poşetlerle gelen büyük tehlike! Corona virüsü poşetten bulaşır mı?

Türkiye'de son verilere göre toplam vaka sayısı 124 bin olurken, iyileşen hasta sayısında sevindirici bir artış gözlendi ve rakam 58 bine yükseldi. Vefat eden vatandaşların sayısı ise 3 bin 336 oldu.

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Poşetlerle gelen büyük tehlike! Corona virüsü poşetten bulaşır mı?

Tüm dünyada Covid-19'a yakalanan hasta sayısı 3.5 milyona yaklaşırken, bunlardan 1 milyonu aşkın kişi iyileşti, 244 bini ise hayatını kaybetti.

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Poşetlerle gelen büyük tehlike! Corona virüsü poşetten bulaşır mı?

Uzmanlar, vatandaşları sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına sıkı bir şekilde uymaya davet ederken, salgından korunmak için yapılması gerekenleri de bir bir anlatıyorlar.

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