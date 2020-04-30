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COVID: The Outbreak tanıtıldı! Corona virüsü oyunu ile kriz yönetimi!

COVID: The Outbreak tanıtıldı!
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Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 Giriş Tarihi: 30.04.2020

Tüm dünyada küresel bir problem haline gelen salgını oldu! COVID: ismiyle tanıtılan oyun strateji türünde olacak. Plague Inc. oyunu ile benzerlik taşıyan oyun hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, COVID: The Outbreak ne zaman çıkacak? Hangi platformlarda oynanabilecek? Fiyatı ne?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktığı ilk günden bu yana birçok kişinin ölümüne ve küresel bir krize sebep olan oyuna konu oldu.

Polonyalı geliştirici Jujubee S.A. tarafından tasarlanan , corona virüsü temalı gerçek zamanlı strateji oyunu olacak. Şirket COVID: ismini verdiği oyunu yayınladığı fragmanla duyurdu. Oyun tamamen salgınla yüzleşme ve bilinçlendirme hedefiyle ortaya çıkarılmış.

COVID: THE OUTBREAK KONSU NE?

Küresel 'nün (GHO) lideri olarak corona virüsünün yayılmasını engellemeye ve kontrol etmeye çalışıyor, insanlığı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Oyun, kriz yönetimine ek olarak, corona virüsü ve herhangi bir anında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme sağlıyor.

COVID: The Outbreak, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve danışmanlardan edinilen verilere dayanıyor. Oyunda sergilediğiniz tutum ve yöntemler yoluyla, salgını yönetmenin ne kadar zor olduğunu, kararlarınızın küresel salgına karşı mücadele üzerinde nasıl bir etkisi olabileceğini görebileceksiniz.

COVID: The Outbreak, 29 Mayıs'ta PC için Steam üzerinden 13.99 dolardan satışa sunulacak.

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