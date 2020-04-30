COVID: The Outbreak tanıtıldı! Corona virüsü oyunu ile kriz yönetimi!

Tüm dünyada küresel bir problem haline gelen corona virüsü salgını oyun oldu! COVID: The Outbreak ismiyle tanıtılan oyun strateji türünde olacak. Plague Inc. oyunu ile benzerlik taşıyan oyun hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, COVID: The Outbreak ne zaman çıkacak? Hangi platformlarda oynanabilecek? Fiyatı ne?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktığı ilk günden bu yana birçok kişinin ölümüne ve küresel bir krize sebep olan corona virüsü oyuna konu oldu.

Polonyalı geliştirici Jujubee S.A. tarafından tasarlanan oyun, corona virüsü temalı gerçek zamanlı strateji oyunu olacak. Şirket COVID: The Outbreak ismini verdiği oyunu yayınladığı fragmanla duyurdu. Oyun tamamen salgınla yüzleşme ve bilinçlendirme hedefiyle ortaya çıkarılmış.

COVID: THE OUTBREAK KONSU NE?

Küresel Sağlık Örgütü'nün (GHO) lideri olarak corona virüsünün yayılmasını engellemeye ve kontrol etmeye çalışıyor, insanlığı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Oyun, kriz yönetimine ek olarak, corona virüsü ve herhangi bir salgın anında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme sağlıyor.

COVID: The Outbreak, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve danışmanlardan edinilen verilere dayanıyor. Oyunda sergilediğiniz tutum ve yöntemler yoluyla, salgını yönetmenin ne kadar zor olduğunu, kararlarınızın küresel salgına karşı mücadele üzerinde nasıl bir etkisi olabileceğini görebileceksiniz.

COVID: The Outbreak, 29 Mayıs'ta PC için Steam üzerinden 13.99 dolardan satışa sunulacak.

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