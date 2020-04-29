Yeni çıkacak olan Assassin's Creed için flaş iddia! Yeni oyunun adı Assassin's Creed Valhalla mı olacak?
Dünyaca ünlü oyuın firması Ubisoft'un yakın gelecekte çıkarmayı planladığı yeni Assassin's Creed hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Yeni oyunun adının belli olduğu, hatta domaininin bile alındığı iddia edildi.
Oyun camiasını sarsan yeni bir iddia ortaya atıldı. Dünyaca ünlü oyun devi Ubisoft yeni Assassin's Creed'in adını buldu mu? Dünyayı çalkalayan iddianın ortaya çıkma sebebi ise Ubisoft'un bir aldığı bir domain oldu.
Ubisoft, yakında Assassin's Creed serisinin yeni oyununun tanıtacak. Yeni Assassin's Creed oyununun adının ise Assassin's Creed Valhalla olması bekleniyor.
YENİ OYUNUN ADI VALHALLA MI?
Alan adı kayıt şirketi Gandi.net, "assassinscreedvalhalla.com" alan adını tescilledi. Yeni Assassin's Creed, hem mevcut hem de yeni nesil platformlarda piyasaya çıkacak. Yani nesiller arası bir oyun olacak. Oyunun adının Assassin's Creed Ragnarok olarak açıklanması bekleniyordu. Bu durum oyun severlerde şaşkınlık yarattı.
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