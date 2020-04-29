29 Nisan 2020, Çarşamba

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Yeni çıkacak olan Assassin's Creed için flaş iddia! Yeni oyunun adı Assassin's Creed Valhalla mı olacak?

Yeni çıkacak olan Assassin's Creed için flaş iddia!
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 Giriş Tarihi: 29.04.2020

Dünyaca ünlü oyuın firması 'un yakın gelecekte çıkarmayı planladığı yeni hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Yeni oyunun adının belli olduğu, hatta domaininin bile alındığı iddia edildi.

camiasını sarsan yeni bir iddia ortaya atıldı. Dünyaca ünlü oyun devi yeni 'in adını buldu mu? Dünyayı çalkalayan iddianın ortaya çıkma sebebi ise Ubisoft'un bir aldığı bir domain oldu.

Ubisoft, yakında Assassin's Creed serisinin yeni oyununun tanıtacak. Yeni Assassin's Creed oyununun adının ise Assassin's Creed olması bekleniyor.

YENİ OYUNUN ADI VALHALLA MI?

Alan adı kayıt şirketi Gandi.net, "assassinscreedvalhalla.com" alan adını tescilledi. Yeni Assassin's Creed, hem mevcut hem de yeni nesil platformlarda piyasaya çıkacak. Yani nesiller arası bir oyun olacak. Oyunun adının Assassin's Creed Ragnarok olarak açıklanması bekleniyordu. Bu durum oyun severlerde şaşkınlık yarattı.

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