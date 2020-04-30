30 Nisan 2020, Perşembe

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Facebook'tan yeni özellik! Yeni sohbet botu Blender'dan yapay zeka sayesinde insancıl tavırlar

Facebook'tan yeni özellik!
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Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 Giriş Tarihi: 30.04.2020

Mark Zuckerburg'ün sahibi olduğu ve dünyanın en popüler sosyal ağlarından biri olan , uzun zamandır yapay zekaya yatırım yapıyor, birçok geliştirmeye yöneliyor. Facebook son olarak yapay zekaya sahip sohbet botu üretti. Bu bot sayesinde daha insancıl olacak.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan , uzun süredir ve yapay zekaya dayalı özelliklere yatırım yapıyor. Facebook, yönetiminde uzun süredir yapay zekaya yatırım yapıyor. Facebook, "" olarak isimlendirdiği bir sohbet botu tasarladı. Blender, test eden kullanıcılar tarafından "daha insani" olarak nitelendirildi. Blender'a empati, bilgi ve kişilik ile ilgili konuşma becerileri eklediği ifade ediliyor.

FACEBOOK BLENDER SAMİMİ BULUNDU

Facebook bu yapay zeka ürünü sohbet botunu kullanıcılara test ettirdi. Kullanıcılar bot hakkında samimi ve insancıl yorumlarında bulundu. Facebook tarafından oluşturulan Blender, tamamen açık kaynak kodlu. Şirket, dileyenlerin kullanabileceği bu sohbet botunun henüz mükemmel durumda olmadığını ancak gelişmeye açık olup ilerleyen dönemlerde çok daha etkili bir kullanım imkanı sunacağını ifade ediyor.

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