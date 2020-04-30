Facebook'tan yeni özellik! Yeni sohbet botu Blender'dan yapay zeka sayesinde insancıl tavırlar
Mark Zuckerburg'ün sahibi olduğu ve dünyanın en popüler sosyal ağlarından biri olan Facebook, uzun zamandır yapay zekaya yatırım yapıyor, birçok yeni özellik geliştirmeye yöneliyor. Facebook son olarak yapay zekaya sahip sohbet botu üretti. Bu bot yapay zeka sayesinde daha insancıl olacak.
Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, uzun süredir yapay zeka ve yapay zekaya dayalı özelliklere yatırım yapıyor. Facebook, Mark Zuckerberg yönetiminde uzun süredir yapay zekaya yatırım yapıyor. Facebook, "Blender" olarak isimlendirdiği bir sohbet botu tasarladı. Blender, test eden kullanıcılar tarafından "daha insani" olarak nitelendirildi. Blender'a empati, bilgi ve kişilik ile ilgili konuşma becerileri eklediği ifade ediliyor.
FACEBOOK BLENDER SAMİMİ BULUNDU
Facebook bu yapay zeka ürünü sohbet botunu kullanıcılara test ettirdi. Kullanıcılar bot hakkında samimi ve insancıl yorumlarında bulundu. Facebook tarafından oluşturulan Blender, tamamen açık kaynak kodlu. Şirket, dileyenlerin kullanabileceği bu sohbet botunun henüz mükemmel durumda olmadığını ancak gelişmeye açık olup ilerleyen dönemlerde çok daha etkili bir kullanım imkanı sunacağını ifade ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...