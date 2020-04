Facebook'tan yeni özellik! Yeni sohbet botu Blender'dan yapay zeka sayesinde insancıl tavırlar

Tüm dünyada küresel bir problem haline gelen corona virüsü salgını oyun oldu! COVID: The Outbreak ismiyle tanıtılan oyun strateji türünde olacak. Plague Inc. oyunu ile benzerlik taşıyan oyun hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, COVID: The Outbreak ne zaman çıkacak? Hangi platformlarda oynanabilecek? Fiyatı ne?