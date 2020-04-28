28 Nisan 2020, Salı
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Corona virüsü önlemleri kapsamında durdurulan uçuşlar için THY'den yeni tarih! Uçuşlar ne zaman başlayacak?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya büyük bir hızla yayılan corona virüsü salgını sebebiyle ülkemizde birçok önlem alındı. Alınan önlemlerden biri ise yurt içi ve yurt dışı uçuşların durdurulması oldu. THY uçuşların tekrar başlaması için yeni tarih verdi. Peki, uçuşlar ne zaman başlayacak?
THY, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle uçuş durdurma kararını uzattı.
UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Biliyoruz zor ama bu mücadeleyi kazanmak için hep beraber biraz daha sabretmemiz lazım. Maalesef, iç ve dış hat tarifeli seferlerimizi 28 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal etmek zorundayız." ifadelerini kullandı. THY Korona virüs tedbirleri kapsamında 17 Nisan'a kadar durdurduğunu açıkladığı yurtdışı uçuşlarını 1 Mayıs'a kadar uzatma kararı almıştı.
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