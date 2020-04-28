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Sanal müze nedir? corona virüsü sürecinde müzeler sanal olarak gezilecek! Sanal müze ile hangi müzeler gezilebilecek?

Sanal müze açıldı!
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Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 Giriş Tarihi: 28.04.2020

Çin'de orta çıkan salgını birçok sosyal aktiviteden faydalanmamıza engel teşkil ediyordu. bu süreçte sitesini açtı. Peki, Sanal müze ile hangi müzeler gezilebilecek?

tarafından yayına alındı. Türkiye'de bulunan müzeleri sanal ortamda online olarak gezebilirsiniz.

İSTANBUL OYUNCAK MÜZESİ

tarafından 23 Nisan 2005 yılında kurulan Oyuncak Müzesi'nde 1700'lü yıllardan bu yana bulunan muhteşen oyuncaklar bulunmaktadır. Sanal Müze sayesinde oyuncak müzesi gezilebilecek.

TARİHİN SIFIR NOKTASI GÖBEKLİTEPE

Dizi ve filmlere konu olan ve birçok sır barındırdığı iddia edilen Göbeklitepe de sanal müze sayesinde gezilebilecek yerler arasında yer alıyor.

KURTULUŞ SAVAŞI MÜZESİ

tarihimizde büyük bir yer edinen savaşın tüm izlerini yansıtan bir müze. Kurtuluş Savaşı Müzesi sanal müze sayesinde gezilebilecek yerler arasında yer alıyor.

EFES MÜZESİ

Türkiye'nin en önemli müzeleri arasında bulunan 'nde en çok ilgi çeken eserler arasında Efes Artemis heykeli, yunuslu Eros, tavşanlı Eros, Eros başı, Priapos heykeli, mermer Artemis heykeli, Mısırlı rahip heykeli, İsis heykeli, çeşitli mitolojik tanrı heykelleri ve Sokrates başı bulunmaktadır. Efes Müzesi sanal müze sayesinde gezilebilecek yerler arasında yer alıyor.

TROYA MÜZESİ

Troya Müzesi'nde; Homeros'un İlyada Destanı ile tarihe geçmiş Troas Bölgesi'nde iz bırakan Troya ve kültürlerinin yaşamı ve arkeolojik tarihi, kazılardan çıkan eserler yer alıyor. Troya müzesi sanal müze sayesinde gezilebilecek yerler arasında yer alıyor.

GAZİ MÜZESİ

, 'ün Samsun'a ilk gelişinde kaldığı Mantıka Palas adlı otelin restore edilmesi ile 1940 yılında ziyarete açıldı. Gazi Müzesi sanal müze sayesinde gezilebilecek yerler arasında yer alıyor.

ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ

Birçok medeniyetin yaşadığı mezopotamyadan izler taşıyan harika bir müze olan Anadolu Medeniyetleri Müzesi sanal müze sayesinde gezilebilecek yerler arasında yer alıyor.

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