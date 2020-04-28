28 Nisan 2020, Salı

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak son dakika açıklamasında bulundu! "Covid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz."

Covid-19 sonrası büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz
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Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 Giriş Tarihi: 28.04.2020

, corona virüsü salgını süreci ve sonrası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Berat Albayrak, "Ayakta tuttuğumuz üretim gücümüz, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine sahip piyasalarımız ve sağlam ekonomik altyapımız ile Covid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz." dedi.

Berat Albayrak, "Ayakta tuttuğumuz üretim gücümüz, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine sahip piyasalarımız ve sağlam ekonomik altyapımız ile Covid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz." dedi. Bakan Albayrak'ın başkanlığında yapılan 15. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısında, "adım adım işe dönüş" için yapılması gerekenler ele alındı.

Bakan , "Gerek esnaftan gerekse işletmelerden gelen taleplerde yüzde 85 gibi yüksek bir dönüş ortalaması yakaladık." dedi.

"TÜRKİYE'NİN GÜCÜ SAĞLIK SİSTEMİ"

Bakan Albayrak, "Türkiye'nin güçlü sağlık sistemi, eşsiz toplumsal dayanışması ve dünyanın tüm köşelerine ulaştırdığı yardım eli, ülkemize karşı büyük bir teveccüh oluşturdu. Bu teveccühün iş birliklerine, yatırımlara yansıyacağına eminiz." diye konuştu.

"MORALİMİZ VE UMUDUMUZ ARTTI"

Bakan Albayrak, "Salgının yayılma hızının kontrol altına alınması, pik sürecinin dünya örneklerine göre çok ama çok daha düşük bir seviyeyle atlatılması ekonomi tarafında da esnafımızın kepenkleri yeniden açması, üretimin eski seyrine geri dönmesi açısından da moralimizi, umudumuzu artırdı." açıklamasında bulundu.

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